'Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti , diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo'. Lo dice l'avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi.

Ultime Notizie dalla rete : morta avvocato Dj morta, l'avvocato della famiglia: «Viviana e Gioele sono morti in due luoghi diversi» Leggo.it Dj morta, i legali della famiglia: “Viviana e Gioele morti in momenti e luoghi diversi”

Periti tecnici nel bosco della morte di Viviana e Gioele, polemiche sulle indiscrezioni

Sarà effettuato oggi nelle campagne di Caronia, dove sono stati trovati i corpi di Gioele Mondello e della madre Viviana Parisi, un sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti nominati dalla Procu ...

