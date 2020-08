Dj Morta, il giallo di Caronia: scattano le indagini tecniche nella zona (Di sabato 22 agosto 2020) del ritrovamento dei corpi di Viviana e del piccolo Gioele Il giallo di Caronia continua a tenere banco nelle pagine di cronaca nera italiana. Dopo il mistero della sparizione del piccolo Gioele, il ritrovamento del corpo poco distante da quello della madre, ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Dj Morta, il giallo di Caronia: scattano le indagini tecniche nella zona Inews24

Giallo di Caronia, il papà di Gioele posta video: "Hanno cercato così mio figlio?"

Messina - "Quelle scarpette blu per Gioele le avevamo comprate insieme, io e Viviana", dice papà Daniele ai poliziotti della Scientifica, mentre gli mostrano una busta trasparente con i "reperti" recu ...

Messina - "Quelle scarpette blu per Gioele le avevamo comprate insieme, io e Viviana", dice papà Daniele ai poliziotti della Scientifica, mentre gli mostrano una busta trasparente con i "reperti" recu ...