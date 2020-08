Dj morta, i legali della famiglia: “Viviana e Gioele morti in momenti e luoghi diversi” (Di sabato 22 agosto 2020) Dj morta. “Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo”. Lo dice l’avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi. >> Daniele Mondello riconosce le scarpette blu di Gioele: «Gliele ho comprate io» “Magari Viviana aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente” “Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente – dice – E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche ... Leggi su urbanpost

