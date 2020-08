Disney, con ‘The Owl House’ abbiamo finalmente fatto breccia nell’etero-normatività (Di sabato 22 agosto 2020) di Margherita Cavallaro Ci sono delle certezze che noi persone Lgbt+ abbiamo: che il glitter rende tutto migliore, che ad ogni Pride ci sarà sempre uno sfigato con un cartello omofobo che nessuno si calcola, e che Disney ti deluderà sempre in fatto di rappresentazione. Quest’ultimo pilastro di certezza è sempre stata una pillola amara, soprattutto perché gran parte della forza lavoro di Disney da sempre è Lgbt, incluso il compianto Howard Ashman, paroliere per La Sineretta, La Bella e la Bestia e Aladin. Questi artisti hanno lasciato in quasi tutti i film quello che è noto come “gay coding”, ossia inserire tematiche o personaggi Lgbt “in codice”. Ad esempio la canzone della caccia alla Bestia ne La Bella e la Bestia è stata scritta da Ashman ... Leggi su ilfattoquotidiano

ENCHANTETIMOTH : @bellarkestars ma nessuno ha detto mulan? ?? principessa disney con i controcazzi, così come tiana! poi anche moana - IsabellaDaragon : RT @kattolikamente: I nostri figli sono sotto attacco: da Disney col protagonista del cartone bisessuale, a Netflix che produce per pedofil… - nhpaolocastelli : RT @kattolikamente: I nostri figli sono sotto attacco: da Disney col protagonista del cartone bisessuale, a Netflix che produce per pedofil… - ALisimberti : RT @kattolikamente: I nostri figli sono sotto attacco: da Disney col protagonista del cartone bisessuale, a Netflix che produce per pedofil… - DamatoRicardo : RT @kattolikamente: I nostri figli sono sotto attacco: da Disney col protagonista del cartone bisessuale, a Netflix che produce per pedofil… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney con Disney, con ‘The Owl House’ abbiamo finalmente fatto breccia nell’etero-normatività Il Fatto Quotidiano Il regista di The New Mutants non vede l’ora di andare al cinema a vedere Tenet

La lavorazione di The New Mutants, o meglio, la sua distribuzione, è stata molto travagliata fra acquisizioni multimiliardarie (l’affare Disney – Fox) e pandemie, tanto che il suo regista, Josh Boone, ...

Bella Thorne e le sue foto sexy su OnlyFans saranno argomento di un documentario

L'esperienza di Bella Thorne sulla piattaforma a pagamento OnlyFans, dove le celebrity si mettono a volte a nudo, diventerà oggetto di un documentario diretto da Sean Baker. Bella Thorne ha un ottimo ...

La lavorazione di The New Mutants, o meglio, la sua distribuzione, è stata molto travagliata fra acquisizioni multimiliardarie (l’affare Disney – Fox) e pandemie, tanto che il suo regista, Josh Boone, ...L'esperienza di Bella Thorne sulla piattaforma a pagamento OnlyFans, dove le celebrity si mettono a volte a nudo, diventerà oggetto di un documentario diretto da Sean Baker. Bella Thorne ha un ottimo ...