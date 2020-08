Dipendente muore, il supermercato non chiude e lo nascondono tra clienti e scaffali (Di sabato 22 agosto 2020) Dipendente di un supermercato Carrefour muore improvvisamente e invece di chiudere, i colleghi e i responsabili lo nascondono. Come se nulla fosse, come se il detto ‘lo spettacolo deve continuare’ valesse anche quando c’è un cadavere al centro della scena. Invece di chiudere il supermercato, colleghi e responsabili hanno pensato bene di nasconderlo per terra sotto gli ombrelli, in attesa di ambulanze e polizia. Magari si sarebbe potuto anche salvare, ma il supermercato non poteva fermarsi, l’orario di apertura era ormai prossimo. Manoel Moisés Cavalcante, un Dipendente di un supermercato Carreforur di 59 anni, è improvvisamente morto mentre era al lavoro. I ... Leggi su chenews

robdeangeliss : Il dipendente muore di infarto, il corpo viene coperto da ombrelloni per lasciare il supermercato aperto - finnycella : RT @Fabio__Sp: @AlessandroCere7 Alla Carrefour non stanno bene, in Brasile un dipendente muore d'infarto e per non chiudere il negozio han… - CarpaneseSilva1 : RT @Fabio__Sp: @AlessandroCere7 Alla Carrefour non stanno bene, in Brasile un dipendente muore d'infarto e per non chiudere il negozio han… - Piero42395724 : RT @Fabio__Sp: @AlessandroCere7 Alla Carrefour non stanno bene, in Brasile un dipendente muore d'infarto e per non chiudere il negozio han… - Fabio__Sp : @AlessandroCere7 Alla Carrefour non stanno bene, in Brasile un dipendente muore d'infarto e per non chiudere il ne… -