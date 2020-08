Diletta Leotta giro di barca e la compagnia di fuoco | Ecco il nuovo flirt (Di sabato 22 agosto 2020) Estate di fuoco per Diletta Leotta che adesso si trova nella sua amata Sicilia. La conduttrice sta vivendo dei giorni di vacanza lontano dalla città di Milano dove tornerà da qui a breve e forse non proprio da sola… Le ultime settimane per la conduttrice siciliana sono state davvero molto difficili per via del gossip … L'articolo Diletta Leotta giro di barca e la compagnia di fuoco Ecco il nuovo flirt proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - Mirandola59 : RT @segnanti: Milano, agosto 2020 Zlatan Ibrahimovic è al centro del gossip per il presunto f-f-f-flirt con Diletta Leotta. #FotografieSeg… - 45acpjoe : RT @segnanti: Milano, agosto 2020 Zlatan Ibrahimovic è al centro del gossip per il presunto f-f-f-flirt con Diletta Leotta. #FotografieSeg… - franciiscooo8 : Cosa ne sapete di megan gale nelle pubblicità della Vodafone, altro che belen, diletta leotta ecc - raffamelzi : RT @segnanti: Milano, agosto 2020 Zlatan Ibrahimovic è al centro del gossip per il presunto f-f-f-flirt con Diletta Leotta. #FotografieSeg… -