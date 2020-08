Diciannove come il tram, il romanzo che racconta un amore da Centocelle a Risorgimento (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, Diciannove come il tram Un progetto che nasce dall’amore viscerale per Roma e per lo storico tram 19, che spacca in due la città attraversandola da Centocelle a Piazza Risorgimento. Diciannove come il tram è un racconto breve, una canzone e un romanzo, che usciranno nel prossimo autunno. Centocelle – Illustrazione di Roberta VitelliNato come progetto visivo e veicolato interamente su Instagram, Diciannove come il tram racconta Roma da una prospettiva diversa. Il progetto narra una storia d’amore consumatasi lungo la linea 19, più precisamente ... Leggi su tpi

fIowwwer : non ho mai avuto l’età per fare after. a diciannove anni dalle mie parti ne facevano uno con musica stupenda, mette… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @paoloigna1: Non tutti i casi come si vede sono stati importati. Questa situazione è poi simile a quella di tutta Europa. Un maggior equ… - paoloigna1 : Non tutti i casi come si vede sono stati importati. Questa situazione è poi simile a quella di tutta Europa. Un mag… - srfqbb : - emozionava per le piccole cose, quello che trattava le fan come delle principesse, colui che nei social mandava a… - srfqbb : in queste foto harry aveva più o meno diciannove anni. i ragazzi a quell’età (la maggior parte) sono degli stronzi… -

Come non ritenere momenti storici le lotte studentesche del diciannove sessantotto, o il crollo del muro di Berlino del diciannove ottantanove per non parlare dell’attentato alle Torri gemelle del ven ...

Roma, nove gravidanze per evitare il carcere, la nuova "Madame furto" dovrà scontare 20 anni

Una nuova Madame furto a Roma. Proprio come una 33enne bosniaca alcuni mesi fa, diventata famosa per le sue tredici gravidanze per evitare di finire in galera, anche in questo caso una donna di origin ...

