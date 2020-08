Diavoli e La Verità sul Caso Harry Quebert, doppia maratona nel weekend in compagnia di Patrick Dempsey (Di sabato 22 agosto 2020) Cosa guardare in questo penultimo weekend di Agosto? Una doppia maratona all'insegna di Patrick Dempsey, l'amato dottor Stranamore di Grey's Anatomy. Diavoli e La Verità sul Caso Harry Quebert sono le serie previste in questi due giorni per gli abbonati Sky e per gli amanti delle serie tv e, seppur in tinte diverse, del giallo. L'appuntamento è fissato per oggi, 22 agosto, e domani, su Sky Atlantic a partire dalle 14.15 quando prenderà il via la maratona della prima e unica stagione della serie La Verità sul Caso Harry Quebert.In questo Caso Patrick Dempsey è coinvolto nel crime ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli Verità La vera lezione di Autostrade (per la politica) L’Economia domani gratis Corriere della Sera