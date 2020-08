Desconocido – Resa dei conti il thriller spagnolo su Rai 4 domenica 23 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Desconocido – Resa dei conti il film spagnolo stasera domenica 23 agosto su Rai 4. Trama e Trailer Desconocido – Resa dei conti il thriller spagnolo in onda su Rai 4 domenica 23 agosto in prima serata diretto da Dani de la Torre e capace di dar vita anche a un remake tedesco. Il film è ispirato al caso spagnolo della vendita di un prodotto finanziario, chiamato Participaciones Prefenetes, venduto da alcune banche spagnole senza comunicare ai clienti l’elevato rischio insito in questa transazione. Il film trasforma in un thriller adrenalinico una vicenda finanziaria coniugando anche l’aspetto sociale ... Leggi su dituttounpop

Desconocido Resa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Desconocido Resa