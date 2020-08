“Dei Goti” con Carmine Valentino sindaco, ecco la lista (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Sono state completate le procedure per la presentazione della lista “Dei Goti” con candidato sindaco Carmine Valentino. Questi i sedici nomi dei candidati: Pasqualino Ciervo, Paolo Della Peruta, Margherita Fiore, Giannetta Fusco, Antonello Grasso, Luciano Iannotta, Ramona Iannotta, Angelo Lignelli, Renato Lombardi, Gessica Merlo Fiorillo, Antonio Pietrovito, Marinella Razzano, Alfonso Rungi, Giuseppe Suppa, Nicoletta Vene ed Oreste Viola. “La lista è stata presentata. Parte formalmente questa nuova campagna elettorale – il commento di Valentino – e noi siamo pronti a mettere in campo idee, progetti e proposte concrete e realizzabili per la nostra comunità. “Dei ... Leggi su anteprima24

