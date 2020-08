‘Death on the Nile’ (2020), arriva il nuovo Poirot di Kenneth Branagh (Di sabato 22 agosto 2020) Kenneth Branagh vestirà di nuovo i panni di Hercule Poirot in ‘Death on the Nile’ (2020), il nuovo film tratto dal romanzo di Agatha Christie ‘Death on the Nile’ (2020) è il titolo del nuovo film di Kenneth Branagh con protagonista Hercule Poirot. Il detective belga dalla testa a uovo e dai folti baffi arricciati, creato dalla penna di Agatha Christie, tornerà ancora una volta sul grande schermo. Diciamolo, ‘Assassinio sull’Orient Express‘ aveva lasciato intendere che fosse in lavorazione un sequel. Alla fine dell’intricata indagine, Poirot viene infatti chiamato d’urgenza in Egitto. E l’Egitto non ... Leggi su nonsolo.tv

