De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» Stop di Bonaccini e Toti: no blocco tra regioni (Di sabato 22 agosto 2020) «A fine agosto vedremo se chiedere al Governo di limitare o meno la mobilità interregionale». Poi la replica a distanza del governatore dell’Emila Romagna e della Liguria Leggi su corriere

fanpage : #coronavirus #Napoloi De Luca pronto a prendere drastiche decisioni - Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - wdonnablog : Coronavirus, De Luca: “Sono pronto a chiudere la Campania” - - infoitinterno : Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Pronto

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca vedendo i contagi aumentare si preoccupa e pensa di fare da sé: “A fine agosto vedremo se chiedere al Governo di limitare o meno la mobilità interregional ...Politica - Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d'Italia ". "C'è stata una ripresa dei contagi da Covid-19 in tutt'Italia in questi giorni", ha dichiarato De Luca durante la diretta. E aggiunge c ...