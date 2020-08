De Luca: "Pronto a chiudere la Campania". Bonaccini: "No a blocco spostamenti tra regioni" (Di sabato 22 agosto 2020) "Si segue sempre l'evoluzione del virus e poi si discute tra regioni e Governo". A dirlo dal Meeting di Rimini è Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, rispondendo alla domanda se ci sia il rischio di blocco degli spostamenti tra le regioni. Bonaccini è quindi essere di parere opposto rispetto al governatore della Campania Vincenzo De Luca che, il 21 agosto, aveva paventato la possibilità di fermare i trasferimenti da un territorio nazionale all'altro per fermare l'aumento dei contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

