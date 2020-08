De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» Blocco tra Regioni, stop di Bonaccini e Toti (Di sabato 22 agosto 2020) Il governatore della Campania: «A fine agosto vedremo se chiedere al governo di limitare la mobilità interregionale». La replica a distanza dei presidenti di Emilia-Romagna e Liguria Leggi su corriere

Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - repubblica : De Luca: 'Pronto a chiudere la Campania tra 15 giorni' - Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - ciolonap : RT @ErmannoKilgore: La Sanitá va nazionalizzata, la dimostrazione è questa, le Regioni fanno campagna elettorale in questa situazione diffi… - Ennio23498129 : Coronavirus, De Luca: 'Pronto a chiudere la Campania tra 15 giorni' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Pronto

I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test ...Luca Zanimacchia ha esordito in Serie A contro il Cagliari: le sue giocate hanno spinto i tifosi bianconeri a portare in tendenza il suo nome.