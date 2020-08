De Luca pronto a blindare la Campania. Altolà di Toti e Bonaccini: no a blocchi (Di sabato 22 agosto 2020) Con la curva dell'epidemia che continua a salire si torna a parlare di limitazioni alla mobilità. l presidenti di Liguria ed E.Romagna frenano: al momento sarebbe una misura non necessaria Leggi su tg.la7

Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - repubblica : De Luca: 'Pronto a chiudere la Campania tra 15 giorni' - Corriere : Allerta Covid, De Luca: «Pronto a chiudere la Campania» - FraDgf44 : Virus, tensione tra le Regioni. Scatta la guerra del lockdown - - horanshvg : Sul tg hanno scritto “De Luca pronto a chiudere la CampaGNA” crepo -

Ultime Notizie dalla rete : Luca pronto

A seguito del continuo aumento di contagi da Coronavirus in Italia, De Luca è pronto a chiudere la Campania e a bloccare la mobilità tra Regioni: “Tra 10 giorni valuteremo lo stop”. Coronavirus, De Lu ...Nuovo assalto vandalico contro un mezzo dell'Anm. Ieri sera, intorno alle 22.30, in via Medina il bus R2 è stato bersagliato dal lancio di bottiglie da parte di una banda composta da due o tre persone ...