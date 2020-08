De Luca insiste: “Chiudo la Campania”. Apertura del Governo (Di sabato 22 agosto 2020) Il governatore della Campania intende chiedere al Governo il ripristino della limitazione della mobilità tra regione. Ma sono in molti a non seguire le intenzioni di De Luca in tal senso. Vincenzo De Luca torna a lanciare frecce infuocate a causa del rialzo del numero di nuovi contagi da Covid. Il governatore della Campania si … L'articolo De Luca insiste: “Chiudo la Campania”. Apertura del Governo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il governatore della Campania intende chiedere al Governo il ripristino della limitazione della mobilità tra regione. Ma sono in molti a non seguire le intenzioni di De Luca in tal senso. Vincenzo De ...

Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dati preoccupanti”

Esiste oggi un’emergenza coronavirus? “Ora no, lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive. Chi dice il contrario, ovvero il governo, è in malafede e fa terro ...

Salvini: "Emergenza? No, chi lo dice è in malafede". Fontana e Zaia: "Dati preoccupanti"

Esiste oggi un'emergenza coronavirus? "Ora no, lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive. Chi dice il contrario, ovvero il governo, è in malafede e fa terro ...