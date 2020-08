De Luca blinda la Campania (Di sabato 22 agosto 2020) A Salvini, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano online Sussidiario.net per minimizzare la ripresa dei contagi, hanno replicato con preoccupazione Zaia e Fintana. 'Si fa del male all'Italia: ... Leggi su italiaoggi

Novecentoquarantasette nuovi contagiati e 9 morti in sole 24 ore. Fa di nuovo paura in Italia il Covid 19 e mentre si discute della riapertura delle scuole, con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzol ...Vincenzo De Luca sta valutando di blindare di nuovo la Campania. Non ora, ma tra qualche giorno. Se il contagio dovesse ripartire in alcune regioni e con le dovute eccezioni. “A fine agosto vedremo se ...