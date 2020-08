De Luca: “al Nord senza mascherine? E io gli chiudo la Campania” (Di sabato 22 agosto 2020) Il presidente della regione Campania, De Luca, è pronto nei prossimi giorni a chiudere i confini, soprattutto a quelli provenienti dal Nord. “Ho assistito con sconcerto al fatto che alcune regioni del Nord hanno ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro cittadini che rientravano dall’estero il sottoporsi al tampone o l’obbligo di andare in isolamento domiciliare. Continuo a guardare con grande preoccupazione a scelte che a me sembrano poco responsabili”. La Campania è in allarme da qualche giorno vista la crescita dei contagi di Covid, e oggi il suo governatore De Luca è pronto a chiudere i confini. «Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità ... Leggi su chenews

Corriere : De Luca: «Valuteremo se chiedere al governo lo stop a spostamenti fra regioni diverse» - fattoquotidiano : ERNESTO SICA I ricatti della “loggia P3” e la compravendita di senatori: dalle pagine nere della Seconda Repubblica… - LuigiGallo15 : De Luca invece di proteggere il personale sanitario per avviare i test sierologici al personale scolastico è impegn… - so_matic : RT @PersilQ: @G_A_De_Luca @Corriere Non per niente nel mondo, le grandi Corporations stanno fagocitando le PMI; la concentrazione del poter… - luca_fly1 : RT @alabarda67: Mai dormito così bene...Grazie Inter per la magnifica serata!! Sono onesto da tifoso italiano al terzo goal di Lukaku ho e… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “al Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera