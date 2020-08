De Jong: «Serata fantastica. Bello essere importante coi miei gol, ma…» – VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Luuk de Jong, autore di una doppietta contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Europa League Luuk de Jong, autore di una doppietta contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Europa League. Le sue parole. «La squadra viene prima di tutto. Io lavoro duro e cerco si segnare ed essere importante, ma voglio sempre vincere trofei insieme agli altri. Se riesco a essere decisivo con i miei gol va benissimo, ma non importa, in fin dei conti si vince tutti insieme, di squadra. Solo così sollevi trofei, è stato davvero fantastico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Luuk de Jong, autore di una doppietta contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Europa League Luuk de Jong, autore di una doppietta contro l’Inter, ha parlato in conferenza ...

