DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 24 al 28 agosto: gelosie tra Can e Sanem, Leyla vuota il sacco (Di sabato 22 agosto 2020) Nuova settimana di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco che ha come protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir continua a macinare degli ascolti strepitosi raggiungendo dei livelli da prima serata. Cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020? Le anticipazioni rivelano i segreti che giacciono tra Emre, Aylin e Can porteranno ad una rottura definitiva. Nel frattempo il rapporto tra il fotogtafo e Sanem sarà caratterizzato da alti e bassi, ma i due troveranno sempre il modo di recuperare. Ci sarà anche un cambiamento per Mevkibe che si troverà a gestire un nuovo incarico. Mevkibe diventa ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 19 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 21 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - demetmyfavorite : RT @QuiMediaset_it: #DayDreamer - Le ali del sogno sta per arrivare... Da mercoledì 10 giugno, alle 14.45 su #Canale5 - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 21 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset - dolorsolive : RT @Mirellacaporal1: Il profumo... il suo profumo... Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ???? https… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali Daydreamer - Le ali del sogno: Episodio 47 Video Mediaset Play DAYDREAMER, LE ALI DEL SOGNO/ Anticipazioni 21 e 24 agosto: Sanem nei guai

Torna lunedì prossimo, 24 agosto, l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Siamo arrivati alla 52esima puntata e Sanem è riuscita a scoprire l’inganno del fratello di Can, Emre. Peccato che a ...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Vedia ...

Torna lunedì prossimo, 24 agosto, l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Siamo arrivati alla 52esima puntata e Sanem è riuscita a scoprire l’inganno del fratello di Can, Emre. Peccato che a ...Vediamo le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Vedia ...