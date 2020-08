Dalla strada al…. mare, Leclerc ‘capitano’ avventuroso: il nome della sua barca è super [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) In attesa di tornare in pista, dove lo scorso anno ha conquistato la sua prima vittoria, in Belgio, Leclerc si gode la bella vita nella sua Montecarlo. Il ferrarista ha postato oggi una FOTO davvero chic e lussuosa, nella quale appare concentrato sulla sua barca, il cui nome ha a che fare con la grande passione per le gare. “Monza”, questo il nome scelto da Leclerc per la sua barca, per rappresentare non solo l’amore per le corse, ma anche per l’Italia. “Capitano Leclerc”, ha scritto sui social. L'articolo Dalla strada al…. mare, Leclerc ‘capitano’ avventuroso: il nome della ... Leggi su sportfair

quinta : una leggina che preveda che esternare pubblicamente (su social o per strada) tesi anti-covid è un opt-out dalla ass… - ItalianAirForce : #LoSaiChe a Chicago esiste una strada intitolata ad Italo Balbo? Colpito dalla grande impresa del primo volo di ma… - dellorco85 : In Germania si discute di una settimana lavorativa di 4 giorni, con una compensazione degli stipendi. Strada già ip… - sononetta : RT @CalaminiciM: Il bamboccione in barca in Sardegna si gode il meritato riposo . Dalla piscinetta di plastica della casa paterna ne ha fat… - iltrenoromalido : Assessore Calabrese: 'Nuovi bus #Atac su strada la prossima settimana' -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla strada L'arte: dalla strada alla Senna Rsi Controesodo, traffico in aumento negli ultimi weekend di agosto

22 agosto 2020 Nel fine settimana di controesodo con previsione di 'bollino rosso', Viabilità Italia, registra già da stamani incidenti, code e traffico intenso nella rete autostradale. Un incidente s ...

Trastevere, il blitz dei vandali ripreso dalle telecamere: e nessuno interviene

I vandali non vanno in vacanza, mai. Soprattutto a Trastevere, nel cuore della città, dove le loro gesta vengono direttamente e indirettamente incoraggiati dalla smania di vantarsi sui social. E’ una ...

22 agosto 2020 Nel fine settimana di controesodo con previsione di 'bollino rosso', Viabilità Italia, registra già da stamani incidenti, code e traffico intenso nella rete autostradale. Un incidente s ...I vandali non vanno in vacanza, mai. Soprattutto a Trastevere, nel cuore della città, dove le loro gesta vengono direttamente e indirettamente incoraggiati dalla smania di vantarsi sui social. E’ una ...