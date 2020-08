Dalla Francia: Kovac vuole Gotze al Monaco (Di sabato 22 agosto 2020) Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, Mario Gotze potrebbe trovare presto squadra. Come riportato dal portale francese Le10Sport, il calciatore tedesco è finito nell’agenda di Niko Kovac che lo vorrebbe allenare al Monaco. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti è categorico: 'Sulla base dei numeri stride chi non vuole riaprire le… - SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - conte_Vlad1077 : RT @VittorioDeSant7: Scuola, Matteo Bassetti contro il governo: se non siamo in grado facciamo venire gli esperti dalla Francia https://t.c… - raffyfw1973 : RT @ultimenotizie: Allarme #Coronavirus in Europa: la #Spagna ha registrato 7.039 nuovi casi, male anche la #Francia con 4.688 contagi. La… -