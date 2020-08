Dal Portogallo: il Fulham su Florentino, obiettivo del Milan (Di sabato 22 agosto 2020) Il Fulham prova a battere la concorrenza del Milan per quanto riguarda il centrocampista Florentino Luis del Benfica. Come riporta A Bola, il club inglese prova ad affondare il colpo presentando al Benfica un’offerta d’acquisto per il centrocampista portoghese. Il Milan aveva inizialmente offerto un prestito con obbligo di riscatto ma la domanda ha ricevuto risposta negativa. Ora il Fulham ci prova con un’offerta di trasferimento. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

