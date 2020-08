Da Penelope Cruz ai Brangelina: quando le star si sposano nella vita e sullo schermo (Di sabato 22 agosto 2020) Sposati nella vita vera e sul grande schermo. A Hollywood è capitato a tante coppie. Il caso più recente è quello di Joe Manganiello e Sofia Vergara. A quattro anni dal loro matrimonio, celebrato nel 2015, i due attori hanno interpretato marito e moglie nel film Bottom of the 9th. Coppia perfetta sullo schermo e nella vita anche quella formata da Penélope Cruz e Javier Bardem: i due, sposati dal 2010 e genitori di due bambini (Leo, 7 anni e Luna, 5), sono apparsi insieme in molti film, fra cui Loving Pablo (del 2017) e Tutti lo sanno (2018). Mentre John Krasinski ed Emily Blunt, sposati dal 2010 e genitori di due femminucce, nel 2018 hanno interpretato marito e moglie nell’horror Un posto tranquillo. Nel 2001 invece Will Smith e Jada Pinkett-Smith – che all’epoca erano già sposati da quattro anni anche nella vita – hanno recitato insieme in Ali, il film dedicato alla leggenda della boxe Muhammad Ali (lui era il pugile e lei la moglie Sonji Roi). Leggi su vanityfair

Sposati nella vita vera e sul grande schermo. A Hollywood è capitato a tante coppie. Il caso più recente è quello di Joe Manganiello e Sofia Vergara. A quattro anni dal loro matrimonio, celebrato nel ...

