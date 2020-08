Da oggi il pianeta è in debito: ma con il lockdown abbiamo recuperato tre settimane (Di sabato 22 agosto 2020) E' l'Earth Overshoot Day: da questo momento infatti l'umanità è ufficialmente in debito con il pianeta per le risorse naturali. La pandemia di Covid aveva rallentato lo sfruttamento delle risorse ... Leggi su globalist

PaoloGentiloni : #EarthOvershootDay Abbiamo consumato le risorse che la terra può rigenerare in un anno. Da oggi siamo in debito con… - sole24ore : Da oggi esaurite le risorse del pianeta, ora siamo in credito con la Terra - chetempochefa : Oggi, #22agosto, si sono esaurite le risorse annuali del nostro pianeta. L'#OvershootDay é il giorno dell'anno nel… - lamorsfigato : Oggi, 22 agosto, si sono esaurite le risorse annuali del nostro pianeta. L'Overshoot Day é il giorno dell'anno nel… - GianckyMacca : RT @PaoloGentiloni: #EarthOvershootDay Abbiamo consumato le risorse che la terra può rigenerare in un anno. Da oggi siamo in debito con il… -