Da oggi esaurite le risorse del pianeta, guadagnato un mese per effetto del lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Quest’anno la scadenza calcolata dal Global Footprint Network arriva un mese dopo, ma solo grazie al blocco globale del lockdown Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Da oggi esaurite le risorse del pianeta, ora siamo in credito con la Terra - chetempochefa : Oggi, #22agosto, si sono esaurite le risorse annuali del nostro pianeta. L'#OvershootDay é il giorno dell'anno nel… - sole24ore : Da oggi esaurite le risorse del pianeta. Quest’anno la scadenza calcolata dal #GlobalFootprintNetwork arriva un mes… - romi_andrio : RT @sole24ore: Da oggi esaurite le risorse del pianeta, ora siamo in credito con la Terra - timoteo_nando : Da oggi esaurite le #risorse del #pianeta. Toccherà fare la spesa su Alfa Centauri. #22Ago #destinatiallestinzione -

Ultime Notizie dalla rete : oggi esaurite

Grandi numeri per il turismo orbetellano. Ripartito alla grande il comparto ricettivo, alberghi, residence ed affittacare. Orbetello tutto esaurito, dunque. Grande affluenza di turisti in questi giorn ...In otto mesi abbiamo esaurito cibo, acqua e spazio che la natura ci offre. Il lockdown per il Covid ha ritardato la scadenza solo di tre settimane Dalla loro comparsa sul palcoscenico del Pianeta Terr ...