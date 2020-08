Crotone, Stroppa: «Dovremo inserire in rosa giocatori di categoria» (Di sabato 22 agosto 2020) L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della preparazione per la nuova stagione Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato prima dell’inizio della preparazione per la nuova stagione della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: PROSSIMA SERIE A – «Mi aspetto un campionato molto difficile perché la categoria ti impone di pensare questo. E’ un altro sport. Poi c’è una difficoltà nella difficoltà, ovvero preparare una stagione in poco tempo. Sarà un campionato anomalo. Per la costruzione della squadra chiedete a Ursino». PREPARAZIONE Crotone – «Siamo pochi e da domani incominceremo il ritiro. Per quelli che ... Leggi su calcionews24

ROMA – «Abbiamo un’idea e bisogna portarla avanti: vorremmo mantenere molti ragazzi della stagione appena terminata, ma c’è da inserire giocatori importanti, di categoria. Bisogna migliorare quello ch ...

Kargbo in ritiro col Crotone, ma la Regia può sperare ancora

L’eroe dei playoff da domenica sarà in ritiro sulla Sila Mister Stroppa vuole valutarlo per capire se è pronto per la A In caso contrario tornerà a Reggio ...

