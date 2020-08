Crema (Cremona) – Carabinieri ipotesi Sabrina Beccalli ucciso per aver rifiutato dell’avans (Di sabato 22 agosto 2020) Per cancellare le prove lʼuomo aveva poi tagliato i tubi del gas nellʼappartamento rischiando una strage. Inoltre quella notte una vicina ha affermato agli investigatori di aver sentito grida di aiuto Sabrina Beccalli sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un’avance sessuale. E’ questa l’ipotesi su cui puntano i Carabinieri di Cremona che indagano sul caso della donna … Leggi su periodicodaily

