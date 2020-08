Cozze con biotossine oltre i limiti, allerta ministero Salute: “Non mangiatele nemmeno cotte” (Di sabato 22 agosto 2020) Due lotti di Cozze ritirati a causa di un possibile rischio chimico. Lo ha annunciato il ministero della Salute attraverso due comunicati pubblicati sul sito. Cozze con biotossine oltre i limiti, allerta ministero Salute Uno dei due comunicati pubblicato ieri, venerdì 21 agosto, riguarda lotti raccolti in data 17/08/2020 e 18/08/2020 delle Mitili o Cozze … L'articolo Cozze con biotossine oltre i limiti, allerta ministero Salute: “Non mangiatele nemmeno cotte” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

