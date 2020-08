Coviddi (non) ce n’è: la crociata negazionista degli anti-virus (Di sabato 22 agosto 2020) In Italia è in atto una divertente crociata di negazionisti del virus. Sostengono che il Covid non c’è più. Che è del tutto scomparso, che si è materializzato nel nulla o – nel peggiore dei casi – che non è proprio mai esistito, che è tutta una montatura e che siamo in una dittatura sanitaria. Che il cosiddetto “partito dei virologi” neghi loro le più basilari libertà neanche fosse una congiura arcigna e cattiva nei loro confronti, e non invece un atto d’interesse a tutela della salute pubblica. E infatti sono mesi che questi geni, tra cui militano illustri e autorevoli politici, giornalisti, faccendieri, virologi, sono alla ricerca di studi, numeri, tendenze a cui aggrapparsi pur di giustificare la loro folle crociata, con motivazioni ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'infermiere in prima linea: 'Noi in tuta da palombaro a 30 gradi, voi a ballare che tanto non c'è cov… - HuffPostItalia : 'Venite a dirmi che non ce n’è coviddi, andate a ballare. Tanto dentro queste tute ci siamo noi, per 100 euro in pi… - trash_italiano : Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così fo… - gvignatg : @danielamartani Dai che se vai avanti così due ospitate dalla barbara dusso te le fai. Mi raccomando covid e non coviddi - MoriniClaudio : RT @MPSkino: La Germania già richiude oltre 100 scuole... Come si dice ''non ce n'è coviddì' in tedesco? Penso ai più arroganti tra i Sol… -