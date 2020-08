Covid, un vaccino per l’Ue: l’accordo su 225 milioni di dosi (Di sabato 22 agosto 2020) L’Unione europea non vuole rimanere indietro nella corsa al vaccino e stringe un accordo con un’altra azienda farmaceutica. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen comunicando il contratto firmato con la CureVac: “Questa è la quarta azienda con cui stiamo raggiungendo un accordo e altre intese seguiranno per diversificare il nostro portafoglio”. Come già fatto in altre occasioni, forse per marcare la differenza con le altre potenze mondiali alle prese con il vaccino, Ursula von der Leyen non manca di confermare l’impegno di assicurare a tutta la popolazione europea, e non solo, l’accesso alla vaccinazione. Un vaccino per l’Ue: il piano della Commissione Il contratto quadro con CureVac prevede la possibilità dell’acquisto ... Leggi su quifinanza

