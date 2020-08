Covid: superata quota 1000 nuovi casi in un giorno, +1071, (Di sabato 22 agosto 2020) superata quota mille contagi da coronavirus in un giorno in Italia, non accadeva dal 12 maggio,. Sono esattamente 1071 i nuovi casi registrati oggi, 3 i morti e 243 i guariti. E, come rilevato dall'... Leggi su tg.la7

