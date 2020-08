Covid spiana la strada al cashless, ma gli italiani preferiscono il contante (Di sabato 22 agosto 2020) Negli ultimi mesi a livello globale è stato registrato un notevole aumento delle transazioni elettroniche, con carte e attraverso i mobile payment. Questi tipi di pagamenti sono stati raccomandati dai governi fin dall’inizio della pandemia, in modo da ridurre gli scambi di monete e banconote, che potrebbero potenzialmente essere vettori di contagio.Sebbene non ci siano studi scientifici approfonditi sul rischio di trasmissione del coronavirus tramite il denaro contante – anche se è noto che resti attivo per un certo periodo di tempo sulle superfici –, durante la pandemia i pagamenti più diffusi sono stati i cosiddetti “contactless”, che avvengono cioè avvicinando la carta ai lettori abilitati.Secondo la Banca Centrale Europea, prima della pandemia l’80 percento delle transazioni in ... Leggi su huffingtonpost

Negli ultimi mesi a livello globale è stato registrato un notevole aumento delle transazioni elettroniche, con carte e attraverso i mobile payment. Questi tipi di pagamenti sono stati raccomandati dai ...

