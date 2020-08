Covid, Mastella: “Chiunque torni dalle vacanze si metta in quarantena volontaria” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Chiunque torni dalle vacanze dai luoghi ritenuti a rischio, si metta in quarantena volontaria”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella sul suo profilo facebook. Il primo cittadino invita inoltre i cittadini a non partecipare a nessuna manifestazione “fino a quando non avrà avuto l’esito del tampone. Eviti contatti con persone più anziane, in famiglia e fuori, o passeggiate per le vie del corso determinando assembramenti. A tutti dico di rispettare l’obbligo della mascherina, – conclude Mastella – ho dato disposizioni alla polizia locale di usare moral suasion ma anche di multare chi trasgredisce con arroganza”. L'articolo ... Leggi su anteprima24

«De Luca posticipi la riapertura delle scuole in Campania alla prima decade di ottobre». Lo chiede Clemente Mastella, sindaco di Benevento.«Mi pare infelice – ha detto ieri - che si apra il 14 settemb ...

Il sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella, in occasione dell’edizione 2020 di Città Spettacolo ha emanato una ordinanza sindacale per le norme anti-covid. L’atto prevde la rigorosa osserva ...

