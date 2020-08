Covid, il Lazio è la nuova Lombardia: boom di contagi ma nessuno critica Zingaretti (Di sabato 22 agosto 2020) Oggi nel Lazio si registrano 215 casi. Un triste primato di positivi. «Mai così tanti», ammette l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Eppure, per lo straordinario meccanismo di tutela mediatica che riguarda gli amministratori di sinistra, nessuno critica la Giunta Zingaretti. L’appello di D’Amato alla responsabilità L’assessore D’Amato precisa che sono «legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ... Leggi su secoloditalia

