Covid, il bollettino di oggi: 1.071 nuovi casi, +825 attuali positivi (Di sabato 22 agosto 2020) Covid bollettino di oggi 22 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sfora quota mille la conta dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore, sono 1.071. Dall’inizio dell’emergenza sono 258.136 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.430. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi sono 17.503, con un incremento di 825 persone cui è stata riscontrata la positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. I guariti salgono di 243, in totale sono 205.203. In Italia sono attualmente 64 le persone ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - bassairpinia : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA. Oggi 60 positivi -… - Aaronn31 : Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio Ministro Speranz… - leggoit : #Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio - EugenioCardi : RT @davidedesario: Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio -