Covid, due nuovi casi nel Vesuviano: “Isolamento per chi rientra dalle vacanze” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – Altri due nuovi casi positivi al coronavirus si registrano nella giornata di oggi ad Ottaviano, nel Vesuviano. Si tratta, nuovamente, di giovani rientrati da vacanze fuori regione. Il sindaco Luca Capasso, lo stesso che per primo aveva ripristinato l’utilizzo obbligatorio della mascherina di sera, firma una nuova ordinanza che dispone l’isolamento per 7 giorni a chi rientra da luoghi di vacanza. “Si tratta di due giovani provenienti da una vacanza in un’altra Regione – spiega il sindaco di Ottaviano – . Un’altra persona, invece, è guarita. Attualmente i positivi a Ottaviano sono 10. Anche stavolta abbiamo provveduto a ricostruire le frequentazioni e a mettere in isolamento chi è stato in contatto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid-19: due morti e più di 100 nuovi positivi in Veneto, di cui 82 nella sola Ulss 2 TrevisoToday Coronavirus, verso mille contagi al giorno: "Il Governo valuti nuove chiusure"

Il leader della Lega Matteo Salvini è sicuro che l'emergenza coronavirus sia finita e che il governo stia agendo in malafede.

