Covid, contagi verso quota mille. Speranza: 'I giovani pensino ai nonni' (Di sabato 22 agosto 2020) Il virus corre nelle località di vacanza e preoccupa il caso-Sardegna: la prossima settimana previsti 50mila rientri dall'isola verso il Lazio. Fuga in avanti di De Luca, che ipotizza la chiusura ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #Covid: prosegue impennata contagi, +845. Le vittime sono 6. Il dato quotidiano non è mai stato così alto dal lockd… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - Barbara96087056 : 27 Luglio 2020 Salvini al Senato senza mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. E partecipa in una sala all’evento… - FraBaraghini : #COVID__19 Più tamponi e miglior “contact tracing”: le cose in Italia sono cambiate rispetto a maggio, i nuovi cont… -