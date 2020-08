Covid-19, undici nuovi casi in provincia di Salerno: cinque casi di rientro dalla Sardegna (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si registrano sette nuovi casi positivi in provincia di Salerno, secondo il bollettino dell’Asl. cinque contatti appartengono al gruppo di Battipaglia rientrato dalla Sardegna (3 sono di Battipaglia, 1 di Eboli ed 1 pugliese); un altro caso è residente a Polla (si tratta di un extracomunitario); un altro caso è stato segnalato e rilevato a Scafati, ma risulta essere di Napoli. I sette di oggi pomeriggio si aggiungono ai tre casi registrati questa mattina dai tamponi del Ruggi: uno a Salerno, uno a Nocera, uno a Bracigliano. Sono in corso tracciatura contatti e controlli. Un altro caso è a Mercato San Severino. Si ... Leggi su anteprima24

EnricoAndrighet : RT @emmevilla: ?????? #COVID19: siamo diventati molto più bravi a intercettare le persone infette. Un nuovo caso oggi è UNDICI volte meno pre… - news_ferrara : Ferrara, altri undici positivi al Covid-19 e due nuovi ricoveri - radicalchic_ : RT @emmevilla: ?????? #COVID19: siamo diventati molto più bravi a intercettare le persone infette. Un nuovo caso oggi è UNDICI volte meno pre… - igriv49 : RT @emmevilla: ?????? #COVID19: siamo diventati molto più bravi a intercettare le persone infette. Un nuovo caso oggi è UNDICI volte meno pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid undici Ferrara, altri undici positivi al Covid-19 e due nuovi ricoveri La Nuova Ferrara Coronavirus Calabria, undici nuove diagnosi nelle ultime 24 ore

Sono undici i nuovi casi di Coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. Invariati i ricoveri che restano sempre 11 in reparti e uno in rianimazione. Ecco il comunicato della Regione Calabria. In Cala ...

Coronavirus, record di contagi. E’ allarme per i 215 nuovi casi nel Lazio. Mai così tanti da inizio pandemia

Record di contagi registrati nella sola giornata di oggi nel Lazio. Scatta l’allarme perchè da inizio pandemia non si sono registrati dati così alti. Di questi il 61% sono link di rientro. “Mai così t ...

Sono undici i nuovi casi di Coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. Invariati i ricoveri che restano sempre 11 in reparti e uno in rianimazione. Ecco il comunicato della Regione Calabria. In Cala ...Record di contagi registrati nella sola giornata di oggi nel Lazio. Scatta l’allarme perchè da inizio pandemia non si sono registrati dati così alti. Di questi il 61% sono link di rientro. “Mai così t ...