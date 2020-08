Covid-19: nasce il nuovo controllo Fever Pass (Di sabato 22 agosto 2020) Covid-19: Fever Pass è il nuovo sistema che consente l’autoscansione della temperatura messo a punto da Bitsolution E’ la soluzione ideale per la gestione in sicurezza dello screening della temperatura corporea, consente di aumentare le attività di monitoraggio preventive come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e del DL34/2020, nel rispetto della privacy, può… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

E’ la soluzione ideale per la gestione in sicurezza dello screening della temperatura corporea, consente di aumentare le attività di monitoraggio preventive come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e ...

Pistoia: nasce la Consulta della professione infermieristica

Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione infermieristica svolge nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche nell’esercizio della ...

