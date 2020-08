Covid-19, 60 nuovi casi positivi in Campania: il bollettino (Di sabato 22 agosto 2020) Covi-19, tre nuovi casi a Salerno e in provincia: carenza di sangue al Ruggi 22 August 2020 In Campania si registrano oggi 60 nuovi casi di coronavirus, di cui 4 provenienti da estero o contatti di ... Leggi su salernotoday

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - rtl1025 : ?? Il dato sui nuovi malati di #Covid nelle ultime 24 ore (+947) non si registrava dal 14 maggio scorso, quando eran… - HuffPostItalia : Oltre mille nuovi contagi. Balzo nel Lazio - GFalzi : RT @italiadati: La Sardegna sarebbe la nuova patria del Covid secondo le narrazioni giornalistiche. Ovviamente i dati dicono altro. Negli… - GenoveffaReloa1 : RT @Zippo88lrr: Raggiunta la quarta cifra di nuovi contagi #coviddi.. Stasera le trasmissioni e i tiggì non parleranno d'altro che del mos… -