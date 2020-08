Così abbiamo avviato la rivoluzione della mobilità elettrica e intelligente (Di sabato 22 agosto 2020) Lo diciamo da sempre e oggi che ci troviamo ad affrontare una delicata fase di ripartenza a seguito della grave emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese, diventa ancor più importante: dobbiamo puntare a migliorare la qualità dell’aria e della vita nelle nostre città; dobbiamo ridurre il congestionamento delle strade, dare spazio a bici e pedoni e rafforzare il trasporto pubblico, ora alle prese con le enormi difficoltà legate alla necessità di garantire il distanziamento personale. Da quando siamo in Parlamento lavoriamo per rendere più sostenibile e intelligente la mobilità urbana. E con il MoVimento 5 Stelle al governo sono già diverse le misure finalizzate a ridurre le auto private in circolazione e a incentivare la diffusione della mobilità ... Leggi su ilblogdellestelle

