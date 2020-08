Cosenza, parla il marito della donna incinta morta: 'Uccisi mamma e bambino, non ho parole, non ho lacrime' (Di sabato 22 agosto 2020) commenta 'Uccisi sia la mamma che il bambino, io non ho parole, non ho lacrime'. A parlare a NewsMediaset è il marito di Mariangela, la 34enne al sesto mese di gravidanza morta all'ospedale Annunziata ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sembrava imminente il ritorno in maglia granata di Casasola, mancava soltanto l’ufficialità. Questo perché, per questioni di regolamento, il terzino è ufficialmente ancora sotto contratto con il Cosen ...

Il laboratorio di analisi di Quattromiglia non si tocca. Manna “una decisione scellerata”

Una presa di posizione netta quella del sindaco di Rende sulla volontà dell’Asp di depotenziare il laboratorio che si trova nel poliambulatorio di Quattromiglia “la struttura opera da più di vent’anni ...

