Cosenza, dimessa dal pronto soccorso, donna incinta muore col suo bambino (Di sabato 22 agosto 2020) Tragedia a Cosenza. Una donna incinta al sesto mese, era stata dimessa dal pronto soccorso dove era arrivata per dolori al ventre. Una tragedia forse evitabile, sarà ora la Procura di Cosenza a stabilire perché il pronto soccorso dell’ospedale Annunziata aveva dimesso una donna incinta di sei mesi che si era presentata perché stava male. Si dovrà far luce sulla morte di M.C., una 34enne, deceduta nello stesso ospedale insieme al bimbo che portava in grembo. L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata alla polizia dal marito della donna, che ipotizza errori nell’attività di assistenza alla moglie da parte ... Leggi su chenews

