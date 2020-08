Corsport: il Napoli pensa a Bradaric per sostituire Ghoulam (Di sabato 22 agosto 2020) Vendere resta la priorità del Napoli, prima di poter tornare sul mercato per rafforzare ulteriormente la squadra per la prossima stagione. Tra i calciatori in uscita c’ è anche Ghoulam con il Wolverhampton sempre interessato ma soltanto dopo l’addio il Napoli penserà ad un sostituto. Nella lista degli obiettivi secondo il Corriere dello Sport c’è Domagoj Bradaric, 21enne croato ancora del Lille con cui il Napoli ha sempre una corsia preferenziale dopo aver portato a casa Osimhen e fallito l’operazione Gabriel L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

