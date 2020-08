Coronavirus, Zaia “Veneto sotto controllo, non siamo un lazzaretto” (Di sabato 22 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “Se fai i tamponi trovi i contagi, in Venetola situazione è sotto controllo: ci sono 6 pazienti in terapiaintensiva e 118 persone ricoverate. Finiamola di far passare laregione come un lazzaretto”. Così Luca Zaia, presidente dellaregione Veneto, nel corso del Meeting di Rimini. Zaia si è soffermato anche sul tema dell’autonomia, sottolineando che “è l’unica via d’uscita ed è un’assunzione di responsabilità. Sarà il nostro muro di Berlino e se a Roma non l’hanno capito, lo capiranno. Crediamo che il processo siano ormai inesorabile. Il modello centralista è fallimentare, non c’è efficienza e non si diminuiscono le catene decisionali”. “Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

