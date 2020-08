Coronavirus, via libera della Casa Bianca a test di laboratorio dubbi. Gli esperti: «Non sappiamo se funzionano». In Brasile 1.500 nuovi morti in un giorno (Di sabato 22 agosto 2020) Usa EPA/TASOS KATOPODIS Il presidente Usa Donald TrumpÈ scontro negli Stati Uniti tra la Fda, la Food and drug administration, e i funzionari dell’amministrazione di Donald Trump, dopo che dalla Casa Bianca è arrivato l’ordine di consentire l’uso di alcuni test di laboratorio sul Coronavirus, senza che l’agenzia potesse verificarne il funzionamento. Da mesi, riporta il New York Times, i funzionari della Fda hanno cercato di frenare l’ampia diffusione dei test commercializzati per l’uso da parte di laboratori privati e cliniche. Ma con il via libera imposto dalla Casa Bianca, dopo che per mesi è stata accusata di ritardi nella copertura dei ... Leggi su open.online

valigiablu : La FDA statunitense ha sospeso l’approvazione di emergenza per la cura al plasma contro la COVID-19. Intanto è stat… - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 21 agosto ancora casi in aumento: 947 da ieri. I morti sono 9 - petergomezblog : Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubb… - gecla5 : RT @ultimenotizie: E' tornato a casa ad Albino, in provincia di #Bergamo, Marco Carrara, dopo un'odissea durata mesi. Il 43enne - a cui ha… - Bulla_Adriano : RT @FioreFerdi1: E poi dicono che il Coronavirus non esiste Addio a Cristian, il 34enne di Casnigo è morto dopo cinque mesi di lotta con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via campagna sierologici gratuiti per oltre 200 mila insegnanti e operatori in Lombardia QuiComo Siniscola, appello dell’Avis: chi può doni il sangue

SINISCOLA. Gravissima la carenza di sangue in tutti gli ospedali sardi e in particolare a Nuoro dove si registrano seri problemi con i sanitari che invitano i donatori a presentarsi direttamente al ...

Un corso per imparare il galateo degli animali

Lezioni teoriche e pratiche con gli esperti dell’associazione ’Fuori le zampe’ sulla corretta gestione del rapporto coi cani ...

SINISCOLA. Gravissima la carenza di sangue in tutti gli ospedali sardi e in particolare a Nuoro dove si registrano seri problemi con i sanitari che invitano i donatori a presentarsi direttamente al ...Lezioni teoriche e pratiche con gli esperti dell’associazione ’Fuori le zampe’ sulla corretta gestione del rapporto coi cani ...