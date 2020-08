Coronavirus: Veneto, 160 nuovi casi con tampone positivo (Di sabato 22 agosto 2020) VENEZIA, 22 AGO - Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - Open_gol : ?? Continua anche a salire il numero dei ricoverati con sintomi e, seppur di poco, delle terapie intensive (+1). Le… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - paolorm2012 : RT @lucarango88: @riktroiani Dati #Covid_19 #Veneto #22agosto Casi positivi +160 (+44) Totale Positivi 21.810 (+0,74%) Isolamento 6.424 (-1… - lucarango88 : @riktroiani Dati #Covid_19 #Veneto #22agosto Casi positivi +160 (+44) Totale Positivi 21.810 (+0,74%) Isolamento 6.… -