Coronavirus, un giovane tornato dalla Sardegna: “Mai andato in discoteca e mi sono ammalato lo stesso” (Di sabato 22 agosto 2020) Ha passato le vacanze in Sardegna con indosso la mascherina e senza partecipare alla movida ma è stato ugualmente contagiato: “Quel posto è una bomba” “Ero in Sardegna ma non sono mai andato in discoteca, eppure mi sono ammalato lo stesso”. A parlare è uno dei ragazzi che, rientrato dalle vacanze, ha saputo di essere … L'articolo Coronavirus, un giovane tornato dalla Sardegna: “Mai andato in discoteca e mi sono ammalato lo stesso” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

Sono in totale 1071. Un forte aumento a cui non corrisponde, al momento, un peggioramento della situazione ospedaliera dove diminuiscono i malati in terapia intensiva. Difficoltà nei porti per i test ...

