Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi, zero a Bergamo (Di sabato 22 agosto 2020) Secondo la Protezione civile gli attualmente positivi crescono del 4,94% in 24 ore. Cinque ricoverati in più e cinque terapie intensive in meno Leggi su ilsole24ore

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento alle 14.45 sulla mia pagina Facebook per fare il punto della situazione. Vi daremo gli… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi… - MariaLu91149151 : Il Sole 24 ORE: Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più conta… - Ussignur_ : @guido_scibetta @zanchettin83 @Cartabellotta in Svezia, vedendo mortalità totale, è morta circa la stessa gente deg… - emmemea : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.071 nuovi casi e tre morti. Lazio regione con più contagi Il Sole 24 ORE Nuova vita alla piscina Finalmente via ai lavori

Partiranno nel mese di settembre o al massino i primi di ottobre i lavori per la riqualificazione energetica-edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche della piscina comunale di Barga. L ...

Sardegna,il nuovo balzo del Covid nell’agosto delle polemiche: 44 contagi oggi, ecco i numeri zona per zona

Sardegna, 44 nuovi contagi del virus nell’agosto delle polemiche: ecco i numeri zona per zona. I tamponi oggi sono stati 760, 44 i positivi in gran parte asintomatici ma è un nuovo picco verso l’alto.

Partiranno nel mese di settembre o al massino i primi di ottobre i lavori per la riqualificazione energetica-edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche della piscina comunale di Barga. L ...Sardegna, 44 nuovi contagi del virus nell’agosto delle polemiche: ecco i numeri zona per zona. I tamponi oggi sono stati 760, 44 i positivi in gran parte asintomatici ma è un nuovo picco verso l’alto.